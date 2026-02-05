Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sul Ponte di Messina. La decisione arriva in fretta, con alcune norme per la nomina di commissari straordinari e le concessioni. Ora si attende il passaggio in parlamento per avviare i lavori.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. In aggiornamento Santillo (M5s): Meloni interrompa gioco dell'oca sul Ponte «Il ciclone Harry, oltre a devastare purtroppo decine di comuni tra Sicilia e Calabria, ha scoperchiato anche l’ipocrisia che circonda il ponte sullo Stretto. Trovare fondi per aiutare gli sfollati e far arrivare adeguati ristori nelle aree interessate dal ciclone è impresa proibitiva, ma i 13,6 miliardi del Ponte restano lì a fare la muffa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto di Messina, il Cdm approva il decreto

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

Questa mattina il governo ha deciso di togliere la nomina del commissario al Ponte sullo Stretto di Messina.

Dopo settimane di tensione, il governo ha deciso di fare marcia indietro sul progetto del Ponte sullo Stretto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

STOP al PONTE sullo STRETTO di Messina

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi?; Ponte sullo Stretto, ora la destra litiga; Blog | Il Ponte sullo Stretto è l’emblema dello spreco di risorse enormi senza avere nulla di concreto; Ponte sullo Stretto, Salvini ricevuto da Mattarella al Quirinale: il futuro dell'opera e i rilievi della Corte dei Conti.

Decreto Ponte sullo Stretto, cambia la governance: scompare il super-commissarioIl governo riscrive l’articolo chiave del decreto Infrastrutture sul Ponte sullo Stretto: super-commissario eliminato, più potere al MiT ... quifinanza.it

Cdm alle 16,10 su decreto sicurezza e Ponte sullo Stretto: l'ordine del giornoCdm concocato per le 16.10 a Palazzo Chigi Il Consiglio dei ministri è convocato per le 16.10 a Palazzo Chigi e all'ordine del giorno è previsto, tra l'altro, ... leggo.it

Formula 1: proseguono i test della nuova Ferrari sul rettilineo del ponte sullo stretto di Messina. facebook

Parlamento Sicilia, usare fondi destinati a Ponte Stretto per danni del ciclone. Odg impegna giunta Schifani a chiedere 5,3 miliardi a Governo, ok con voto segreto #ANSA x.com