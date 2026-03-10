I sogni esistono e vogliamo giocarcela | l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions

L’Atalanta si appresta ad affrontare il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge a Bergamo e rappresenta un momento importante per la squadra italiana ancora in corsa nella competizione. La sfida è molto attesa e coinvolge i tifosi che vogliono vedere la loro squadra sfidare un avversario di altissimo livello. La partita sarà visibile in diretta su alcune piattaforme di streaming.

L' Atalanta si prepara a vivere una grande notte europea. A Bergamo arriva il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, un banco di prova durissimo per l' unica squadra italiana ancora in corsa. I bergamaschi arrivano all'appuntamento sull'onda dell'entusiasmo dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund, ma di fronte troveranno una delle corazzate del calcio europeo: i bavaresi hanno chiuso la fase campionato al secondo posto alle spalle dell'Arsenal e puntano con decisione al trofeo, oltre a inseguire la doppietta con una Bundesliga che stanno dominando, con 11 punti di vantaggio proprio sul Borussia. L'Atalanta torna invece agli ottavi di Champions dopo cinque anni.