I pronostici di martedì 10 marzo | Champions League Championship e non solo

Martedì 10 marzo si svolgono le prime quattro partite degli ottavi di finale di Champions League. In campo anche le squadre del Championship e altri campionati nazionali. La giornata vede quindi l’inizio delle sfide di andata in diverse competizioni calcistiche europee e britanniche. La programmazione comprende incontri di alto livello che coinvolgono diverse formazioni di rilievo internazionale e locale.

I pronostici di martedì 10 marzo, al via l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati Prendono oggi il via gli ottavi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. Alle 18:45 il Galatasaray, dopo avere eliminato la Juventus, sfida il Liverpool puntando come nello scorso turno sul fattore “Ali Sam Yen”. I Reds, mai continui nel rendimento nel corso di questa stagione, rischiano su un campo così caldo, in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol. Alle 21:00 toccherà ad altre due squadre di Premier League. Il Tottenham, che in campionato è addirittura in zona retrocessione, non sembra in grado di resistere all’Atletico Madrid che ha pure maggiore esperienza a questi livelli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 10 marzo: Champions League, Championship e non solo Articoli correlati Non solo Championship: i pronostici di martedì 10 febbraioNon solo Championship, le serie minori inglesi di nuovo protagoniste con una serie di recuperi infrasettimanali. I pronostici di martedì 17 febbraio: non solo Champions LeagueI pronostici di martedì 17 febbraio, al via l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi... PRONOSTICI DI CHAMPIONS LEAGUE #shorts #football Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Pronostico Atalanta-Bayern andata ottavi Champions League; Segui gli ottavi di finale di Champions League: top quote; Pronostici Galatasaray-Liverpool: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 10.03.2026 Champions League; Atalanta-Bayern Monaco, pronostico e quote ottavi di finale Champions League 2025/26. I pronostici di martedì 24 febbraio: non solo Champions LeagueI pronostici di martedì 24 febbraio, al via il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi ... ilveggente.it Pronostici del 10 marzo 2026: Champions League e ChampionshipI pronostici di martedì 10 marzo 2026 sono dedicati alle gare di andata degli ottavi di finale di Championship e alla Championship ... calciomagazine.net UEFA Champions League | RO16 - first leg Atalanta BC FC Bayern New Balance Arena, Bergamo 21:00 CET x.com Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook