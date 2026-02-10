Questa sera in Inghilterra torna il calcio con molte partite di recupero nelle serie minori, oltre alla Championship. I tifosi seguiranno diverse sfide in programma, con la speranza di vedere qualche sorpresa. Molti giocatori cercano di mettersi in mostra prima della fine della stagione, mentre gli allenatori scelgono le formazioni più competitive. La giornata promette di essere intensa e ricca di emozioni per gli appassionati di calcio inglese.

Non solo Championship, le serie minori inglesi di nuovo protagoniste con una serie di recuperi infrasettimanali. La crisi del Leicester sembra essere senza fine: ecco le nostre scelte. Come cambiano in fretta le cose. Neanche un anno fa Leicester e Southampton erano in Premier League, mentre oggi annaspano in Championship, la serie cadetta inglese. E per di più nella parte destra della classifica. Le Foxes in questo momento sono addirittura quartultime, scivolate quasi in zona rossa a causa dei 6 punti di penalizzazione comminati al club per violazioni finanziarie. La squadra, nel frattempo, sembra aver risentito del caos che da diversi mesi ronza attorno alla società che nel 2016 scrisse una pagina storica del calcio d’oltremanica laureandosi campione d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Non solo Championship: i pronostici di martedì 10 febbraio

Approfondimenti su Championship Minori

Martedì 3 febbraio si gioca anche nelle serie minori inglesi, tra recuperi e sfide importanti.

Martedì 3 febbraio si sono giocate molte partite in giro per l’Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

AFC vs. NFC | 2026 NFL Pro Bowl Games Championship | Predictions

Ultime notizie su Championship Minori

Argomenti discussi: Italia U17 contro la Nord Macedonia per l’esordio all’MHC Championship - Il tecnico Alonso: Prima esperienza importante per affinare le intese; Championship Chase: The Pro Bowl NFL Game Pass; McLaren, solo 10 esemplari per l'Artura Spider MCL39 Championship Edition; Dal 3 al 5 luglio un rinnovato Rally di Roma Capitale.

Non solo Championship: i pronostici di martedì 3 febbraioNon solo Championship, nelle serie minori inglesi sono in programma alcuni recuperi. L'Ipswich Town a caccia di riscatto. ilveggente.it

I pronostici di mercoledì 9 aprile: Champions League, Championship e non soloI pronostici di mercoledì 9 aprile: si chiude l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati L’andata dei quarti di finale di Champions League si ... ilveggente.it

Pronostici del 3 febbraio 2026: Serie A, Coppa di Francia e Championship https://www.calciomagazine.net/pronostici-3-febbraio-2026-239569.html facebook