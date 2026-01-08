Un 2025 di successi per i Pinguini Tattici Nucleari tra dischi di Platino e tour negli stadi
Nel 2025, i Pinguini Tattici Nucleari consolidano la loro posizione nel panorama musicale italiano, con successi come «Hello World» tra gli album più venduti e riconoscimenti come dischi di Platino. La band continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati, mentre i tour negli stadi testimoniano il forte legame con il proprio pubblico. Un anno importante che conferma la loro crescita e stabilità nel settore musicale.
MUSICA. Si confermano la band più importante del panorama italiano: «Hello World» al settimo posto degli album più venduti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il 2025 ha confermato ancora di più i PINGUINI TATTICI NUCLEARI come la band più importante nel panorama musicale italiano. Il loro album "Hello World", uscito nel 2024, che ha raggiunto in una sola settimana il DISCO D'ORO fino ad arrivare al terzo disc
