un 2025 di successi per i pinguini tattici nucleari tra dischi di platino e tour negli stadi

Nel 2025, i Pinguini Tattici Nucleari consolidano la loro posizione nel panorama musicale italiano, con successi come «Hello World» tra gli album più venduti e riconoscimenti come dischi di Platino. La band continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati, mentre i tour negli stadi testimoniano il forte legame con il proprio pubblico. Un anno importante che conferma la loro crescita e stabilità nel settore musicale.

MUSICA. Si confermano la band più importante del panorama italiano: «Hello World» al settimo posto degli album più venduti.

