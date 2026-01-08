I Pinguini Tattici Nucleari si confermano la band italiana più ascoltata anche nel 2025, consolidando il loro successo e la loro presenza nel panorama musicale nazionale. La loro capacità di proporre musica autentica e coinvolgente ha mantenuto un forte interesse tra il pubblico, rendendoli una delle realtà più rappresentative della scena musicale italiana attuale.

Il 2025 ha confermato i Pinguini Tattici Nucleari come la band più importante nel panorama musicale italiano. Il 2025 ha confermato ancora di più i Pinguini Tattici Nucleari come la band più importante nel panorama musicale italiano. Il loro album Hello World, uscito nel 2024, che ha raggiunto in una sola settimana la certificazione oro fino ad arrivare al terzo disco di Platino, conquista nel 2025 la top 10 degli album più venduti dell’anno (settima posizione); in top 100 anche i 5 singoli (i 4 estratti e la hit Pastello Bianco ). I Pinguini Tattici Nucleari sono, inoltre, i terzi artisti più certificati con 22 dischi di Platino e 2 oro, unica band e tra i primi artisti in classifica in un panorama prevalentemente dominato dalla scena urban. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

