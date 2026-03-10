I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo tour negli stadi nel 2027

I Pinguini Tattici Nucleari hanno comunicato tramite i loro canali social un nuovo tour negli stadi che si terrà nell’estate del 2027. La band ha reso noto il programma attraverso un post, senza fornire dettagli aggiuntivi sul calendario o le date specifiche delle tappe. L’annuncio arriva poche ore dopo la pubblicazione del messaggio.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato sul loro profilo social il nuovo tour negli stadi previsto nell’ estate 2027. Da San Siro allo Stadio Olimpico, la band bergamasca è pronta a tornare sul palco. Le date del tour. 4 giugno 2027 – Bibione 8 giugno 2027 – Bologna 12 giugno 2027 – Torino 17 giugno 2027 – Milano 21 giugno 2027 – Padova 24 giugno 2027 – Bari Da definire la data di Napoli 3 luglio 2027 – Messina 8 luglio 2027 – Roma Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguinitatticinucleari) I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. La band aveva annunciato l’uscita delle date lunedì pomeriggio con un video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

