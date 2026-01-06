Cognomi più diffusi | ecco quali sono a Foggia e nei comuni di provincia sopra i 10mila abitanti

Ecco una panoramica sui cognomi più diffusi a Foggia e nei comuni di provincia sopra i 10.000 abitanti. Secondo i dati aggiornati di Cognomix, il cognome più comune in Capitanata è Russo, presente in 1.708 nuclei familiari distribuiti su tutta la provincia. Questa guida offre un quadro chiaro e affidabile delle principali caratteristiche anagrafiche della zona.

Secondo la classifica aggiornata di Cognomix, il cognome più diffuso in Capitanata è sempre Russo con 1708 nuclei familiari sparsi in tutta la provincia. Seguono Rinaldi con 912, Lombardi con 788, Prencipe con 743, Guerra con 714, Totaro con 695, Palumbo 651, Torre 648, Ciuffreda 621, Gentile 596.

Cognomi più diffusi in Italia: origini e curiosità regione per regione - I cognomi italiani sono il risultato di secoli di storia, influenze linguistiche e trasformazioni sociali. quotidiano.net

