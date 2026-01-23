La Dermatologia di Ravenna ha rinnovato gli spazi dedicati ai bambini, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione delle cure. È stato creato un angolo speciale nelle sale d’attesa, dotato di arredi e materiali pensati per i più piccoli. Con circa mille visite all’anno per problemi dermatologici infantili, tra cui la diffusione dei pidocchi, queste migliorie contribuiscono a rendere il percorso di cura più sereno e confortevole.

Spazi più adeguati per accogliere i piccoli pazienti. La Dermatologia di Ravenna ha visto un rinnovo degli ambienti, nell’ottica dell’ umanizzazione delle cure: in una delle due nuove sale d’attesa è stato allestito un angolo dedicato ai bambini, con uno sfondo azzurro pieno di stelle, una piccola libreria, tavoli e seggioline per leggere e disegnare. Fondamentale per l’acquisto dei nuovi arredi è stata la donazione effettuata dall’associazione ravennate Cuore e territorio. Nell’ ambulatorio di dermatologia pediatrica di Ravenna ogni settimana vengono visitati in media 25 piccoli pazienti, di cui la maggior parte ’prime visite’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spazi per i bimbi in Dermatologia. Mille visite all’anno per i più piccoli: "I pidocchi sono sempre più diffusi"

Baby boom a Merate: l’anno scorso sono nati 100 piccoli, 30 in più del 2024A Merate, nel 2025 sono nati 100 bambini, segnando un incremento di 30 unità rispetto al 2024 e una crescita rispetto alla media degli anni precedenti.

Leggi anche: Un’indagine di Libreriamo rivela dove sbagliamo più spesso nella nostra lingua: gli errori grammaticali più diffusi tra gli italiani sono otto

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Spazi per i bimbi in Dermatologia. Mille visite all’anno per i più piccoli: I pidocchi sono sempre più diffusi; Schiamazzi in oratorio, la Curia difende i bimbi: Servono spazi educativi; Verde urbano e Urbanistica: partita la riqualificazione dell'area gioco di Villa Rosa, a Pegli; Eventi per famiglie con bambini da 0 a 3 anni a Roma e dintorni: weekend 24 e 25 gennaio 2026.

Città devono ritornare a misura di bambini, Oms pubblica una guida per governi e urbanistiLa guida Spaces, realizzata da Oms con Unicef e Un-Habitat, punta a ricordare l'importanza di una città child-friendly, in cui i bambini siano liberi di giocare e crescere ... quotidianosanita.it

I bambini e le bambine di Torino disegnano la loro città dei sogniUn posto senza gravità dove volteggiare in aria, ragnatele di Spiderman nei parchi, piste per aeroplanini di carta, ma anche aree gioco colorate, meno cacche per strada, spazi per studiare e incontrar ... ansa.it

Inizia il nuovo anno con il sorriso nella nostra Area Bimbi! All’interno del centro commerciale c’è uno spazio dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, pensato per farli divertire in totale sicurezza. Un ambiente allegro e stimolante dove possono giocare, creare e c - facebook.com facebook