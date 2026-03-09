Novant' anni di Fertilia la città fondata dai coloni ferraresi | due giorni di celebrazioni

Nel fine settimana, Fertilia, la città fondata dai coloni ferraresi, ha festeggiato i suoi novant’anni di fondazione con due giorni di eventi. Il 7 e l’8 marzo sono stati organizzati incontri ufficiali e momenti simbolici per ricordare la storia della comunità e riflettere sul suo sviluppo. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, riunendo persone di diverse età.

Il 7 e l'8 marzo la città di fondazione di Fertilia (Alghero) ha celebrato il 90esimo anniversario con un programma di appuntamenti istituzionali e momenti simbolici dedicati alla storia della comunità e al suo futuro. Un traguardo significativo per una realtà nata nel 1936 dall'incontro tra i coloni ferraresi e del Polesine, impegnati nei lavori di bonifica, le famiglie sarde già presenti e la comunità catalana di Alghero. "Questo legame è un forte esempio di valorizzazione delle proprie radici: poter festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione di Fertilia significa che lo scambio culturale e identitario con questa terra e tra le due comunità è ancora molto forte - dichiara l'assessore Matteo Fornasini -.