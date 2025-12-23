La seconda guerra mondiale, col suo carico di lutti e tristezze, è ancora lontana quando Candida e Francesco Sichi decidono di aprire un piccolo emporio a Pian degli Ontani, nel comune di Abetone Cutigliano (allora Cutigliano). Siamo nel 1932 quando viene alla luce questo luogo essenziale, fatto di generi alimentari, di relazioni quotidiane e di stalle per i muli. Attorno a quel banco nasce subito qualcosa che va oltre il commercio: un punto di incontro, di ristoro e di accoglienza per chi vive e attraversa la zona. È da questa intuizione familiare che prende forma una realtà destinata a diventare parte della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novant’anni di ospitalità. Il traguardo del "Sichi"

Leggi anche: Novant’anni di Cevolani. Celebrazioni in serie per festeggiare il Liceo

Leggi anche: I novant’anni di un wagneriano alla Scala

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

23 dicembre: 90° anniversario del Piccolo Rifugio di San Donà “Il coraggio di generare futuro”: una storia che continua Novant’anni di storia non sono soltanto una ricorrenza, ma un invito a guardare in profondità ciò che ha reso il Piccolo Rifugio una presenz - facebook.com facebook

Giorgio Poi: “Da piccolo mi credevo Marty McFly. Oggi però Spotify mi dà novant’anni” x.com