Kings of Leon tornano a Milano dopo nove anni | concerto il 20 giugno 2026

I Kings of Leon tornano a Milano il 20 giugno 2026, presso l’Arena di Fiera Milano Live. Dopo oltre otto anni, la band statunitense riprende il proprio percorso musicale nella capitale lombarda, offrendo ai fan italiani l’opportunità di rivederli dal vivo. L’evento rappresenta un importante ritorno sulla scena concertistica milanese, confermando il legame duraturo tra i Kings of Leon e il pubblico italiano.

L’arena di Fiera Milano Live si prepara ad accogliere il ritorno dei Kings of Leon nella capitale lombarda dopo un’assenza che si protrae dal lontano 2017. Il 20 giugno 2026, la band americana approderà sul palco milanese per quello che si preannuncia come uno degli eventi rock più attesi della stagione estiva. L’attesa dei fan italiani. Nove anni sono trascorsi dall’ultima volta che Caleb Followill ha fatto risuonare la sua voce roca tra le vie di Milano. Un’eternità per i fan italiani della band del Tennessee, che hanno seguito a distanza le evoluzioni sonore del quartetto attraverso tre album in studio e una serie di collaborazioni eccellenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

La Prima Estate 2025, Kings of Leon, St.Vincent e Air protagonisti della nuova edizione - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la quarta edizione e svela gli artisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno 2025. tg24.sky.it

Happy birthday Caleb Followill ! Il frontman dei Kings Of Leon compie oggi 44 anni Chi di voi sarà con noi il prossimo 20 giugno a Milano per il ritorno in Italia della rock band americana EPAMauricio Duenas Castaneda - facebook.com facebook

