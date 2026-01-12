Tassi dei mutui 2026 Bce blocca gli aumenti | chi guadagna dal periodo di stabilità

Nel 2025, i tassi dei mutui hanno iniziato a stabilizzarsi grazie alla decisione della Bce di bloccare gli aumenti nel 2026. Questa situazione offre un periodo di relativa stabilità per famiglie e imprese, che potranno pianificare gli acquisti immobiliari senza le tensioni di un mercato in rapido cambiamento. Analizziamo come questa fase possa influenzare le scelte finanziarie e chi può trarne beneficio.

Nel 2025 i tassi di interesse dei mutui hanno iniziato a riallinearsi con il costo del denaro. Il calo è però stato attenuato dal fatto che i tagli della Bce hanno spinto molte famiglie e imprese ad acquistare immobili attraverso dei prestiti ipotecari, soprattutto nel caso in cui fossero acquisti rimandati negli anni di tassi alti dopo la pandemia. La conseguenza è stata che i tassi sono rimasti relativamente alti a causa dell’alta domanda. Nel 2026 però lo scenario dovrebbe cambiare, con una normalizzazione del mercato e dei tassi, facilitata anche dalla stabilità annunciata dalla Bce. Il mercato dei mutui in Italia tra 2025 e 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

