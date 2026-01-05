Pietro Roffi annuncia Flight – Oltrepassare III | dal 9 gennaio il nuovo singolo che anticipa l’album Oltrepassare

Il 9 gennaio 2026, Pietro Roffi pubblicherà in digitale il suo nuovo singolo “Flight – Oltrepassare III”, anticipando l’uscita dell’album “Oltrepassare”. Fisarmonicista e compositore, Roffi presenta un brano che invita all’ascolto riflessivo, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso musicale. L’uscita di “Flight” rappresenta un momento importante per gli appassionati di musica strumentale e per chi desidera scoprire le evoluzioni del suo stile

Dal 9 gennaio 2026 sarà disponibile in digitale “Flight – Oltrepassare III”, il nuovo singolo del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi. Il brano anticipa l’album strumentale “Oltrepassare”, in uscita il 30 gennaio 2026 (prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital ). Un volo poetico: la fisarmonica come soglia e attraversamento. “Flight – Oltrepassare III” è il terzo movimento della suite Oltrepassare e porta nel titolo la sua immagine guida: il volo. Il brano costruisce un’ascesa delicata e cinematografica, dove la fisarmonica diventa respiro sospeso, capace di fermare il tempo e trasformarsi in aria e luce. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

