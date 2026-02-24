I Daft Punk hanno pubblicato a sorpresa un nuovo video di Human After All

I Daft Punk hanno pubblicato un nuovo video di “Human After All” dopo cinque anni di silenzio, probabilmente per celebrare il ventesimo anniversario dell’album. La scelta di rilasciare il video senza preavviso ha sorpreso i fan, che ora possono vedere immagini mai viste prima del duo francese. La pubblicazione arriva in un momento in cui la band non ha annunciato concerti o nuovi progetti ufficiali. Il video è disponibile online da poche ore.

Dopo cinque anni di silenzio, i Daft Punk sono ritornati a sorpresa pubblicando un nuovo video per Human After All, singolo contenuto nell'omonimo album del 2005. Nel 2021 le icone della house francese, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, pubblicavano un video nel quale annunciavano la fine del progetto nato nel 1993. Nella giornata di ieri, il duo ha pubblicato una clip con con nuove immagini per Human After All. Il nuovo video, che include spezzoni tratti dal film di fantascienza Electroma del 2006 diretto dal duo, ki vede guidare nel deserto, poi attraversare una tranquilla cittadina.