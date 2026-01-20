Lazio-Como 0-3 | Nico Paz e Baturina dominano la gara dell' Olimpico e mandano ko i laziali

Nell'incontro valido per la giornata di Serie A, Lazio e Como si sono affrontate all'Olimpico. La partita si è conclusa con un risultato di 0-3, grazie alle reti di Nico Paz e Martin Baturina, che hanno guidato i lombardi alla vittoria. Un risultato che evidenzia le differenze di rendimento tra le due squadre in questa occasione, sottolineando la prestazione solida del Como.

Roma 19 gennaio 2026 – Nico Paz e Martin Baturina illuminano con il loro talento la notte dell'Olimpico e con colpi da campioni mandano al tappeto la Lazio. Il Como trionfa per 0-3 in casa dei biancocelesti con la doppietta dell'argentino e il gol del croato, a cui aggiunge anche un bellissimo assist di tacco. Prestazione dominante per la squadra di Fabregas in questa sfida per l'Europa e sesto posto messo in sicurezza a +5 dalle inseguitrici. Precipita invece a -9 dai lariani la squadra di Maurizio Sarri, oggi mai realmente in gara. Primo tempo. Qualche sorpresa nei due undici titolari scelti dai rispettivi allenatori per la sfida dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Como 0-3: Nico Paz e Baturina dominano la gara dell'Olimpico e mandano ko i laziali Como spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla JuveLa Lazio subisce una pesante sconfitta all'Olimpico contro il Como, che si impone con un risultato di 0-3. Leggi anche: È un Como spettacolo, all'Olimpico ne rifila 3 alla Lazio: a segno Baturina e Nico Paz, doppietta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lazio-Como 0-3: video, gol e highlights - La squadra di Fabregas torna a mettere 5 punti di distanza tra sé e l’Atalanta (settima) e incalza la Juve al quinto posto grazie al successo dell'Olimpico sulla Lazio 3- sport.sky.it

’! La doppietta di Nico Paz e il gol di Baturina stendono i biancocelesti. I lariani si portano a due punti dal quinto posto difeso dalla Juventus e a -5 dalla Roma quarta #Tuttosport #LazioComo #NicoPaz facebook

#Lazio- #Como, le formazioni ufficiali x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.