I lavori all’ospedale San Giuseppe Slitta la fine del cantiere E costerà molto di più

I lavori di riqualificazione del blocco H dell’ospedale San Giuseppe sono in corso e la fine del cantiere è stata spostata al 2 settembre. La data prevista inizialmente è stata posticipata, e i costi complessivi del progetto sono aumentati rispetto alle previsioni iniziali. La modifica nei tempi di consegna ha comportato anche un incremento delle spese previste.

Empoli, 10 marzo 2026 – I costi aumentano i tempi si allungano. La data di ultimazione dei lavori di riqualificazione del blocco H dell'ospedale San Giuseppe è stata rinviata al 2 settembre prossimo. Lo dice una recente determina a firma del responsabile unico del procedimento, l'ingegner Sergio Lami, dove si spiega che per lavori aggiuntivi è stato necessario modificare il quadro economico iniziale – con relativo incremento della spesa – "per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza". Si tratta, di fatto, della terza proroga concessa alla ditta incaricata dell'esecuzione del maxi intervento che già era partito in ritardo per una serie di motivi.