Nuovo Palazzetto dello Sport la fine lavori slitta a dicembre 2026

La costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport a Bergamo subisce un ulteriore ritardo. I lavori, che dovevano concludersi prima, ora sono previsti per dicembre 2026, circa due mesi più tardi rispetto alle previsioni iniziali. La società Chorus Life ha confermato lo slittamento, che potrebbe influire sui piani di apertura e sulle attività sportive in programma.

IL CANTIERE. Slitta di circa due mesi il cronoprogramma del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo: Chorus Life comunica che la fine lavori è ora prevista entro dicembre 2026. La conclusione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo è ora prevista entro dicembre 2026. Lo comunica Chorus Life Spa, stazione appaltante dell'opera, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma presentato dall'impresa affidataria Gvg Spa. Il nuovo cronoprogramma conferma una rimodulazione dei tempi di esecuzione di circa due mesi rispetto alle previsioni iniziali. «Il differimento è riconducibile alle difficoltà incontrate dall'impresa nella fase di avvio e di organizzazione delle lavorazioni, successive all'affidamento del cantiere avvenuto tramite procedura di gara pubblica europea, nel rispetto delle normative vigenti» fanno sapere da Chorus Life.

