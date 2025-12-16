Presentata a Roma l'opera di Mario Del Pero, 'Buio Americano', che analizza le tensioni e le dinamiche politiche degli Stati Uniti durante l'era Trump. Il libro offre una riflessione critica sui rischi di divisione e sui cambiamenti nei rapporti di potere, evidenziando le implicazioni di un'epoca caratterizzata da retoriche dure e atteggiamenti neo-imperiali.

© Iltempo.it - Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Arrivato alla Casa Bianca Trump non ha offerto alcun messaggio inclusivo; ha soffiato sul fuoco di divisioni politiche, sociali e razziali; ha adottato un linguaggio brutale e neo imperiale; e ha promosso un disegno che scuote l'ordine costituzionale e l'equilibrio tra i poteri. È espressione della polarizzazione degli Stati Uniti o stiamo assistendo a un assalto ai fondamenti della democrazia americana? A queste domande cerca di rispondere, il prossimo 18 dicembre alle 17 presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, il libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump' di Mario Del Pero, in collaborazione con la società editrice il Mulino. Iltempo.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

RLFC - Festa del Cinema di Roma - Presentazione del libro Buio in saladi Stefano Scanu.

Video RLFC - Festa del Cinema di Roma - Presentazione del libro Buio in saladi Stefano Scanu. Video RLFC - Festa del Cinema di Roma - Presentazione del libro Buio in saladi Stefano Scanu.

Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero - Arrivato alla Casa Bianca Trump non ha offerto alcun messaggio inclusivo; ha soffiato sul fuoco di divisioni politiche, sociali e razziali; ha adottato un linguaggio brutal ... lagazzettadelmezzogiorno.it