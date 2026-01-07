Bayer fa causa a Pfizer Moderna e Biontech | la guerra sui brevetti del vaccino anti-covid

Bayer ha annunciato intenti legali contro Pfizer, Moderna e BioNTech, accusandoli di violazione di brevetti legati alla tecnologia dell'mRNA utilizzata nei vaccini anti-Covid. La disputa riguarda diritti di proprietà intellettuale nel settore farmaceutico, evidenziando tensioni tra le aziende leader. La questione potrebbe avere ripercussioni sulle strategie del mercato e sulla gestione dei brevetti nel campo delle tecnologie biomediche.

Venti di guerra tra i colossi del settore farmaceutico. Bayer ha annunciato l'intenzione di fare causa ai produttori del vaccino contro il covid per violazione di brevetto relativa alla tecnologia dell'rna messaggero (mrna). L'azienda con sede in Germania, colosso tedesco della sanità

