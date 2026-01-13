I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Suoni migranti con il Counter DUO

Da napolitoday.it 13 gen 2026

Il ciclo di concerti Golfo mistico al Chiatamone riprende sabato 17 gennaio alle ore 18 con l’evento

I Concerti di Golfo mistico al ChiatamoneSabato 17 gennaio, alle ore 18, riprende la stagione concertistica presso la Chiesa delle Crocelle al Chiatamone.Il 2026 apre con il concerto del "Counterpoint DUO" formato dalla flautista Filomena De Pasquale e dal chitarrista Giorgio Albiani.Il concerto. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

