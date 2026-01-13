I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Suoni migranti con il Counter DUO
Il ciclo di concerti Golfo mistico al Chiatamone riprende sabato 17 gennaio alle ore 18 con l’evento
I Concerti di Golfo mistico al ChiatamoneSabato 17 gennaio, alle ore 18, riprende la stagione concertistica presso la Chiesa delle Crocelle al Chiatamone.Il 2026 apre con il concerto del "Counterpoint DUO" formato dalla flautista Filomena De Pasquale e dal chitarrista Giorgio Albiani.Il concerto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - pianoforte a 4 mani
Leggi anche: I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Concerto violino e pianoforte
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Cari amici, sabato 17 gennaio alle ore 18, riprenderà la stagione concertistica presso la Chiesa delle Crocelle al Chiatamone! Il nostro nuovo anno musicale aprirà con il concerto del "Counterpoint DUO" formato dalla f - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.