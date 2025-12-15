boxe la livornese irene cipriani conquista il secondo posto ai campionati italiani

La livornese Irene Cipriani si distingue ai campionati italiani di boxe, conquistando il secondo posto nella categoria 75 kg. L'evento si è svolto il 13 e 14 dicembre al Palachiarbola di Trieste, confermando il talento e la determinazione della giovane atleta.

