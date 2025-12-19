roma capitale degli okkupanti nel mirino del viminale 27 immobili ostaggio di centri sociali e movimenti

Roma si trova al centro di una crescente tensione legata all’occupazione abusiva di immobili, con 27 edifici sotto il controllo di centri sociali e movimenti. Dopo il Leoncavallo e l’Askatasuna, il Viminale intensifica gli interventi, sottolineando la volontà dello Stato di contrastare ogni forma di violenza e illegalità, lanciando un messaggio deciso e chiaro alla città e all’intero Paese.

Lo scorso agosto il Leoncavallo. Ieri l'Askatasuna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di «segnale chiaro dallo Stato», perché nel nostro Paese «non ci deve essere spazio per la violenza». I due centri sociali di Milano e Torino non sono di certo gli unici ad aver occupato abusivamente immobili per anni. A Roma ci sono almeno 27 edifici, sia pubblici che privati, che si trovano nella stessa situazione. La lista, che Il Tempo pubblica a corredo di questo articolo, mostra come sia un fenomeno che affonda le radici nel tempo. Alcuni sono stati occupati addirittura all'inizio degli anni 2000. 🔗 Leggi su Iltempo.it

