hotel senza riscaldamento arriva la deroga

A Bellaria Igea Marina, quaranta hotel potranno rimanere aperti anche oltre la stagione tradizionale grazie a una deroga concessa dal Comune. La misura riguarda strutture stagionali prive di impianto di riscaldamento, nel tentativo di allungare il periodo di attività turistica. La decisione mira a favorire l’occupazione e l’offerta ricettiva locale, anche in periodi meno frequentati dell’anno.

Bellaria Igea Marina prova ad allungare la stagione turistica. Quest’anno saranno 40 gli alberghi che potranno aprire anche fuori dal periodo tradizionale, grazie alla deroga concessa dal Comune alle strutture stagionali prive di impianto di riscaldamento. In Emilia-Romagna, infatti, gli hotel possono restare aperti tra il 15 ottobre e il 15 aprile solo se dotati di riscaldamento e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa energetica regionale. La deroga consente invece a queste strutture di accogliere ospiti dal 15 al 30 aprile e dal primo al 15 ottobre, ampliando l’offerta ricettiva proprio nelle settimane che segnano l’avvio e la coda della stagione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

