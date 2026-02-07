C’è la deroga la Sartiglia di Oristano si correrà senza i caschetti

La Sartiglia di Oristano si correrà senza caschetti quest’anno. La decisione arriva dopo una deroga speciale, che permette ai cavalieri di partecipare senza il tradizionale copricapo di protezione. La festa, una delle più antiche e amate in Italia, si prepara a un’edizione diversa dal solito, con i partecipanti che si confrontano senza l’accessorio che di solito fa parte della loro divisa.

La tradizione della Sartiglia di Oristano, una delle più antiche e spettacolari feste equestri d’Italia, si appresta a vivere un’edizione particolare, segnata da una deroga che ne modifica un aspetto cruciale: quest’anno i partecipanti non saranno tenuti a indossare i caschetti protettivi. La decisione, appresa da fonti giornalistiche, apre un dibattito sulla sicurezza e sulla salvaguardia di una tradizione secolare, ponendo interrogativi sull’equilibrio tra il rispetto delle norme contemporanee e la preservazione del patrimonio culturale. La Sartiglia, che si svolge tradizionalmente il martedì grasso, è un rituale complesso che affonda le sue radici in un passato remoto, intrecciando simbolismo religioso, tradizioni popolari e abilità equestri.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Sartiglia di Oristano è salva.

Questa mattina ad Oristano si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna dei ceri benedetti ai capocorsa prima dell’apertura della Sartiglia.

