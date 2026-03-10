Una camera d’albergo gratis per chi assiste in parenti in ospedale

Una collaborazione tra Federalberghi e Fondazione Sant’Orsola ha portato alla creazione di un servizio che offre una stanza d’albergo gratuita con colazione inclusa ai parenti di persone ricoverate in ospedale. Questa iniziativa mira a eliminare la necessità di dormire in poltrona per chi assiste un familiare, semplificando le condizioni di chi si prende cura di un familiare in ospedale.

Niente più notti in poltrona per assistere un familiare ricoverato in ospedale. Grazie alla collaborazione tra Federalberghi e Fondazione Sant’Orsola, ai parenti delle persone ricoverate in ospedale sarà data una stanza d’albergo, con colazione inclusa, del tutto gratuita. “Come mettiamo a disposizione camere mentre si dice che Bologna è sempre al completo? Anche in base ai dati dei primi 10 mesi del 2025, con sei milioni di pernottamenti nell'area metropolitana, dall'occupazione media emerge una capacità alberghiera ancora da utilizzare. Fuori dai periodi di picco per fiere e business, Bologna rimane una città da valorizzare e promuovere” dice Trombetti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

