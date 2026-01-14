La cura familiare ottiene attenzione e valore nella società Il governo avvia misure per sostenere chi assiste quotidianamente un parente

La cura familiare rappresenta un impegno quotidiano spesso invisibile, ma fondamentale per il benessere dei propri cari. Il governo ha avviato nuove iniziative per sostenere chi si dedica all’assistenza di parenti, riconoscendo il valore di questa attività. Tra terapie, pasti e notti interrotte, le famiglie continuano a svolgere un ruolo essenziale, spesso senza adeguato supporto. È importante valorizzare e sostenere questa dedizione.

C 'è chi misura il tempo in ore di lavoro e chi lo misura in terapie, pasti imboccati, notti interrotte e pratiche da compilare. Si tratta di figli, mogli, mariti, genitori. Persone che per anni non hanno avuto un nome riconosciuto dallo Stato. Ora, per la prima volta, il legislatore prova a chiamarle per quello che sono: caregiver familiari. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che prova a dare finalmente una forma giuridica, tutele e risorse a chi assiste ogni giorno un familiare con disabilità grave o gravissima. Non una legge perfetta, non una soluzione definitiva, ma un passaggio che segna un prima e un dopo.

