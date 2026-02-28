La casa editrice Hoepli, con sede a Milano, si prepara a una possibile liquidazione volontaria. Un’assemblea dei soci è prevista entro metà marzo e coinvolge circa novanta dipendenti. La decisione è stata annunciata il 10 febbraio, nonostante le proteste dei sindacati. La notizia si inserisce in un contesto di crisi della storica casa editrice.

Nonostante le proteste sindacali accelera il percorso verso la possibile liquidazione volontaria della storica casa editrice milanese Hoepli, annunciata dal Fatto lo scorso 10 febbraio. Il consiglio di amministrazione della società, tenuto il 25 febbraio, ha deciso per la convocazione dell’assemblea degli azionisti che avrà all’ordine del giorno la procedura straordinaria. La data precisa delle assise societarie dev’essere ancora convocata (sono in corso di perfezionamento le ultime formalità tecniche-giuridiche), ma il calendario sinora previsto colloca l’incontro a breve, presumibilmente (salvo rinvii tecnici) già nella settimana tra il 9 e il 13 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La casa editrice Hoepli accelera verso la liquidazione: assemblea entro metà marzo. Novanta dipendenti a rischio

