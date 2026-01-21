Femminicidio di Federica Torzullo il marito confessa | ‘Ho ucciso mia moglie’

Claudio Agostino Carlomagno, 44 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni, davanti al Gip. La sua confessione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato a questo femminicidio avvenuto recentemente. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza di genere e delle misure di prevenzione e tutela.

La confessione davanti al Gip: Claudio Carlomagno ammette le proprie responsabilità. Ha deciso di parlare Claudio Agostino Carlomagno, 44 anni, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni. Durante l’ udienza di convalida del fermo, davanti al Giudice per le indagini preliminari, l’uomo ha fornito una confessione piena, ammettendo le proprie responsabilità nell’omicidio. L’uomo rischia l’ergastolo. La Procura di Civitavecchia gli contesta non solo il reato di femminicidio, ma anche quello di occultamento di cadavere. La confessione arriva dopo giorni di silenzio e solo in seguito al ritrovamento del corpo, avvenuto domenica scorsa in un terreno riconducibile all’azienda dell’uomo, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

