Oscar Hiljemark continuerà a essere l’allenatore del Pisa, confermando il suo ruolo nel club. Nelle ultime ore circolano indiscrezioni su un possibile esonero, alimentate anche dall’ipotesi di un ritorno di Alberto Gilardino. Tuttavia, al momento, l’allenatore svedese resta in carica, e il club sembra orientato a proseguire con il progetto a lungo termine.

di Lorenzo Vero Oscar Hiljemark è e rimarrà l'allenatore del Pisa. Nelle ultime ore si sono alimentati voci circa un possibile esonero dell'allenatore svedese da parte del club, magari mossi anche dalla suggestione di un possibile ritorno di Alberto Gilardino. Queste però, rimangono appunto ciò che sono: voci. Secondo quanto raccolto il tecnico classe 1992 è saldo al suo posto in panchina e gode del benestare della società anche dopo la sconfitta subita all' Allianz Stadium contro la Juventus, la quarta inanellata di fila da parte della squadra nerazzurra. Al momento l'esonero di Hiljemark non è un pensiero da parte del Pisa. Certo, è noto...

© Lanazione.it - Hiljemark-Pisa, avanti ancora insieme. Idea progetto a lungo termine

