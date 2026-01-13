Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese | Darei un 7 alla squadra Dove possiamo arrivare? Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine ma possiamo alzare ancora l’asticella

Nella conferenza stampa post partita tra Spalletti e i media, l’allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la sfida Juventus-Cremonese. Spalletti ha valutato il rendimento dei suoi giocatori con un 7 e ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra obiettivi a breve e lungo termine. Ha inoltre espresso ottimismo riguardo alle potenzialità del gruppo, invitando a non lasciarsi condizionare dalle emozioni del momento.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese: le sue dichiarazioni dopo il match della 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato dopo Juve Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. Prende la parola Spalletti: «Comincerei con i complimenti alla nostra squadra femminile per la vittoria della Supercoppa. Ieri ho telefonato a Rosucci e Canzi, glieli faccio ancora. Bravo. Ho visto la partita, non tutta ma un pezzo, e han giocato un bellissimo calcio». STA CAMBIANDO QUESTA SQUADRA – «La ringrazio per i complimenti, lo dirò anche a mia mamma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese: «Darei un 7 alla squadra. Dove possiamo arrivare? Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine ma possiamo alzare ancora l’asticella» Leggi anche: Conferenza stampa Kalulu post Juve Cremonese: «Con Spalletti siamo una squadra più in sintonia. Inter, Milan e Napoli devono temerci? È un problema loro…» Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus-Lecce 1-1, Luciano Spalletti ai giornalisti sul rigore sbagliato da Jonathan David: Secondo me dovevate batterlo voi!; “Fanno video con il cellulare in mano e devono dire loro chi deve battere il rigore perché hanno amici…; Juve-Cremonese, Spalletti: Siamo cresciuti ma c'è ancora molto da fare. Rosa da completare; Spalletti convinto, modulo Juve deciso: il precedente con Frattesi è un segnale. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A e torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro la Cre ... calcionews24.com

Durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno della scorsa settimana, Giorgia Meloni è tornata a parlare del Piano casa su cui il governo sta lavorando. Un’iniziativa annunciata già la scorsa estate e poi scomparsa per mesi dal dibattito pubblico, tra - facebook.com facebook

#Allegri in conferenza stampa: “Punto guadagnato o due persi È un punto fatto” #MilanPress x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.