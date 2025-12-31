Juventus Spalletti verso il rinnovo | progetto a lungo termine sul tavolo
La Juventus valuta il futuro di Luciano Spalletti, con l’attuale contratto in scadenza a giugno. Il club e l’allenatore stanno considerando un rinnovo a lungo termine, riflettendo sulla stabilità e sui progetti futuri. La decisione sarà presa nei prossimi mesi, in un’ottica di continuità e crescita per la squadra.
L’attuale accordo scade a giugno, ma il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus sembra già proiettato oltre l’orizzonte immediato. Da quando è arrivato a Torino, lo scorso 30 ottobre, chiamato a sostituire Igor Tudor, l’allenatore toscano ha rimesso in carreggiata una squadra che aveva smarrito certezze e identità. I numeri raccontano di un impatto netto: undici panchine, sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, maturata sul campo del Napoli campione d’Italia. Un ruolino che ha riportato la Juventus stabilmente nella zona alta della classifica. Classifica e calendario favorevole. I bianconeri sono quinti con 32 punti, a una sola lunghezza dalla Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
