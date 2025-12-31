La Juventus valuta il futuro di Luciano Spalletti, con l’attuale contratto in scadenza a giugno. Il club e l’allenatore stanno considerando un rinnovo a lungo termine, riflettendo sulla stabilità e sui progetti futuri. La decisione sarà presa nei prossimi mesi, in un’ottica di continuità e crescita per la squadra.

L’attuale accordo scade a giugno, ma il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus sembra già proiettato oltre l’orizzonte immediato. Da quando è arrivato a Torino, lo scorso 30 ottobre, chiamato a sostituire Igor Tudor, l’allenatore toscano ha rimesso in carreggiata una squadra che aveva smarrito certezze e identità. I numeri raccontano di un impatto netto: undici panchine, sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, maturata sul campo del Napoli campione d’Italia. Un ruolino che ha riportato la Juventus stabilmente nella zona alta della classifica. Classifica e calendario favorevole. I bianconeri sono quinti con 32 punti, a una sola lunghezza dalla Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti verso il rinnovo: progetto a lungo termine sul tavolo

Leggi anche: Yildiz Juventus: offerta monstre e rinnovo a lungo termine. In arrivo un nuovo incontro a gennaio

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spalletti-Juve, che succede a giugno? Il rinnovo (per ora) è solo sulla parola; Spalletti in due mesi ha convito tutti: la Juventus vuole anticipare i tempi per un rinnovo fino al 2028; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?.

Spalletti, la Juventus prepara un rinnovo del contratto fino al 2028 - Luciano Spalletti è sempre più coinvolto nel progetto di rilancio alla Juventus, tra campo e mercato. msn.com