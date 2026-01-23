Shields è in serata l' Olimpia no | gli highlights della sconfitta con lo Zalgiris

Milano torna sconfitta dalla trasferta contro lo Zalgiris, con un punteggio di 82-86. È la terza sconfitta consecutiva in Eurolega per l'Olimpia, che ha incontrato una squadra determinata, guidata dall'ex Maodo Lo. Di seguito, gli highlights della partita e i momenti salienti di questa sfida.

Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per Milano, che cede 82-86 contro lo Zalgiris, trascinato dall'ex della partita Maodo Lo. All'Olimpia non basta la prova da 27 punti di Shavon Shields. MAODO LO NON PERDONA, KAUNAS VINCE A MILANO L'ex di serata guida nella rimonta finale che premia la squadra lituana, festeggiata dai tantissimi tifosi presenti all'Allianz Cloud. Shields trascina l'Olimpia ma sul +6 nell'ultimo quarto si spegne la luce

