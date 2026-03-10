Hera acquista la Sea di Camerata Forte anche l’impatto occupazionale

Hera ha annunciato l’acquisto della Sea di Camerata, una società attiva nel settore dei rifiuti speciali nelle Marche. L’operazione comporta un aumento dell’occupazione nella zona, con nuovi posti di lavoro e opportunità. La transazione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama industriale locale e nazionale, modificando le modalità di gestione dei rifiuti speciali in questa regione.

Una svolta industriale di rilievo nazionale ridisegna il futuro della gestione dei rifiuti speciali nelle Marche. Il gruppo Hera, attraverso la sua controllata Herambiente Servizi Industriali, ha acquisito il controllo della Servizi Ecologici Ambientali (Sea), realtà che gestisce una piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento a Camerata Picena. L'operazione, inserita in un accordo quadro del 2021, ha visto Hasi rilevare dalla Fermas della famiglia Massi il 52% della società: una quota che, sommandosi al 31% già detenuto, porta la partecipazione di Hera all'83%. Il cuore dell'operazione riguarda il sito industriale di Camerata. Grazie all'ottenimento delle autorizzazioni per un revamping (ristrutturazione) completo dell'impianto, il progetto prenderà il via nel primo semestre di quest'anno per concludersi entro il 2031.