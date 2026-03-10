Hera acquisisce Sea Via al polo per i rifiuti

Hera ha completato l'acquisizione di Sea, una società con sede ad Ancona che gestisce un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali a Camerata Picena. Con questa mossa, l'azienda rafforza la sua presenza nelle Marche e crea un polo dedicato alla gestione dei rifiuti. La società acquista il controllo di Sea e integra le attività nel proprio portafoglio.

Hera consolida la presenza nelle Marche con l'acquisizione del controllo di Sea, società anconetana proprietaria di un sito di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali a Camerata Picena. Proprio sulla piattaforma polifunzionale gestita da Sea l'operazione produrrà gli effetti più significativi: l'impianto sarà oggetto di un progetto di revamping, che porterà alla creazione di un polo di eccellenza ambientale per l'Italia centrale e al raddoppio degli addetti, da 34 a 66. Hera, che con la controllata Herambiente servizi industriali nel 2021 aveva acquisito il 31% di Sea da Fermas (società della famiglia Massi), fa un ulteriore passo, firmando l'acquisto di un altro 52% e salendo all'83% del capitale.