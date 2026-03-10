Guida di un bolide a tutta velocità e si schianta contro 6 auto poi fugge

Da lanazione.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha guidato a forte velocità nella zona dei Colli a La Spezia e si è schiantato contro sei auto. Dopo l'incidente, ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi. La scena è stata rapidamente raggiunta dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire quanto accaduto. La fuga dell'uomo è durata poche ore prima del suo rintraccio.

La Spezia, 10 marzo 2026 – È durata poche ore la fuga dell'uomo che domenica aveva provocato un grave incidente nella zona dei Colli. Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in pochi istanti in una scena di forte impatto in via XXVII Marzo, strada urbana a senso unico con stalli di sosta su entrambi i lati della carreggiata, dove un incidente stradale ha provocato ingenti danni a numerosi veicoli parcheggiati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Spezia, intervenuti tempestivamente sul posto per i rilievi del sinistro, una Porsche Cayenne, nell’affrontare una curva verso sinistra, ha improvvisamente perso aderenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

guida di un bolide a tutta velocit224 e si schianta contro 6 auto poi fugge
© Lanazione.it - Guida di un bolide a tutta velocità e si schianta contro 6 auto, poi fugge

Articoli correlati

Leggi anche: Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani

Alla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti graviEra alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri.

Contenuti e approfondimenti su Guida di un bolide a tutta velocità e...

Discussioni sull' argomento Lo spettacolo delle Bugatti Bolide in pista a Miami; Che auto guida Alessandro Borghese, il bolide nel suo garage è un mito da pista; Che show a Miami per la Bugatti Bolide; Lusso e carattere: nel garage di Achille Lauro spunta un bolide da sogno.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.