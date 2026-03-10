Guida di un bolide a tutta velocità e si schianta contro 6 auto poi fugge

Un uomo ha guidato a forte velocità nella zona dei Colli a La Spezia e si è schiantato contro sei auto. Dopo l'incidente, ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi. La scena è stata rapidamente raggiunta dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire quanto accaduto. La fuga dell'uomo è durata poche ore prima del suo rintraccio.

La Spezia, 10 marzo 2026 – È durata poche ore la fuga dell'uomo che domenica aveva provocato un grave incidente nella zona dei Colli. Un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in pochi istanti in una scena di forte impatto in via XXVII Marzo, strada urbana a senso unico con stalli di sosta su entrambi i lati della carreggiata, dove un incidente stradale ha provocato ingenti danni a numerosi veicoli parcheggiati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Spezia, intervenuti tempestivamente sul posto per i rilievi del sinistro, una Porsche Cayenne, nell’affrontare una curva verso sinistra, ha improvvisamente perso aderenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida di un bolide a tutta velocità e si schianta contro 6 auto, poi fugge Articoli correlati Leggi anche: Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani Alla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti graviEra alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri. Contenuti e approfondimenti su Guida di un bolide a tutta velocità e... Discussioni sull' argomento Lo spettacolo delle Bugatti Bolide in pista a Miami; Che auto guida Alessandro Borghese, il bolide nel suo garage è un mito da pista; Che show a Miami per la Bugatti Bolide; Lusso e carattere: nel garage di Achille Lauro spunta un bolide da sogno. I miei primi 3000 km. Da 130kg a 76, fatti tutti dal 1° all'ultimo sotto la guida di Salvatore Paci . Metto questo post perché oggi ho deciso di iscrivermi alla mia prima maratona. Dopo circa 2 anni e 6 mezze maratone e 15 gare da 10km credo di essere pronto per - facebook.com facebook Rosucci, 10 anni di #Juve e rinnovo: "Guida e modello bianconero per le nuove generazioni" x.com