Guerriglia urbana per le vie di Cornigliano con bastoni e bottiglie

Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, le strade di Cornigliano sono state teatro di violenti scontri tra gruppi di giovani, con l’uso di bastoni e bottiglie. I residenti hanno assistito a una guerriglia urbana che ha causato paura e sconcerto tra chi vive nella zona. La polizia è intervenuta per tentare di calmare la situazione e mettere fine alle tensioni.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che però non hanno trovato nessuno. Un ferito è stato raggiunto dai carabinieri all'ospedale Villa Scassi C'è esasperazione tra i residenti per quanto avvenuto nella serata di lunedì 9 marzo 2026 in via Cornigliano e dintorni. Alcuni giovani si sono affrontati, armati di bastoni e bottiglie di vetro. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, che però non hanno trovato nessuno. In corso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza per tentare di fare luce sull'accaduto e dare un nome alle persone coinvolte. Un giovane è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove sono arrivati i carabinieri per interrogarlo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

