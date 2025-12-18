Proteste degli agricoltori contro il Mercorsur | scene di guerriglia urbana a Bruxelles Scontri con la polizia ferito un manifestante
Le proteste degli agricoltori a Bruxelles degenerano in violenza, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Radunatisi contro le politiche europee, in particolare il Mercosur e il bilancio, i contadini hanno bloccato le strade con trattori e lanciato oggetti, portando a feriti e tensioni crescenti. Scene di guerriglia urbana che sottolineano il malcontento di un settore cruciale per l’economia e l’identità agricola europea.
Gli agricoltori, radunati a Bruxelles per protestare con le politiche europee, in particolare il bilancio e il Mercosur, hanno bloccato le strade con i loro trattori, lanciato patate, uova e sassi verso la polizia. Sono state distrutte anche diverse vetrine. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, idranti e cariche. Negli scontri con la polizia un manifestante è stato ferito al volto. Gli agricoltori temono che l’accordo possa compromettere i loro mezzi di sussistenza, e vi sono preoccupazioni politiche più ampie sul fatto che possa anche contribuire a rafforzare il sostegno all’estrema destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
