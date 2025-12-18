Le tensioni esplodono nuovamente durante il corteo degli attivisti di Askatasuna, dopo lo sgombero del centro sociale. Tra petardi, lanci di bottiglie e scontri con le forze dell'ordine, dieci poliziotti sono rimasti feriti. La protesta si infiamma, evidenziando le forti tensioni e il clima di guerriglia urbana che si vive in città.

© Secoloditalia.it - Askatasuna sgomberata, guerriglia urbana dei militanti: petardi e lanci di bottiglie, dieci poliziotti feriti

Ancora tensioni al corteo promosso dai militanti di Askatasuna contro lo sgombero del centro sociale. Ai manifestanti che durante la marcia nel quartiere Vanchiglia hanno lanciato petardi, bottiglie e rovesciato cassonetti lungo le strade, le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti e il lancio di lacrimogeni accerchiando il corteo e impedendogli di muoversi. Molti i disagi per il traffico. A quanto si apprende, nel corso delle tensioni che si sono verificate questa sera a Torino durante il corteo promosso dai militanti di Askatasuna per protestare contro lo sgombero del centro sociale, un a decina di poliziotti dei reparti mobili sarebbero rimasti feriti a seguito del lancio di bottiglie e oggetti contunden ti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Guerriglia urbana al corteo pro-Pal a Roma: idranti in azione, lancio di bottiglie e petardi | Auto della polizia data alle fiamme | I manifestanti: "Siamo un milione"

Leggi anche: Roma, guerriglia urbana al corteo pro-Pal: idranti in azione, lancio di bottiglie e petardi | Auto della polizia data alle fiamme | I manifestanti: "Siamo un milione"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Il presidio di protesta disperso con gli idranti; Agente ferito, la firma di Askatasuna.

Askatasuna, trent'anni di impunità e violenze per il centro sociale - L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. ilgiornale.it

Askatasuna, parte la colletta. Il centrodestra: "Rispetteranno la legge?" - Il discusso centro sociale torinese Askatasuna, oggetto di un piano di "legalizzazione" fortemente voluto dal sindaco Stefano Lo Russo, ha annunciato sulle pagine locali di Repubblica l'avvio di una ... iltempo.it

sgomberata CasaPound... ah no #Askatasuna #CasaPound #Leoncavallo #18dicembre x.com

Ben svegliato sindaco di Torino: mentre lei tentava di sanare e coprire un covo di violenti, lo Stato ha fatto il suo dovere. Askatasuna sgomberata, patto cancellato per violazioni evidenti. FDI non arretra e non si farà mai intimidire. facebook