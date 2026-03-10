La deputata del Pd e economista Cecilia Guerra ha commentato il meccanismo delle accise mobili, definendolo utile solo in situazioni di emergenza. Ha spiegato come funzionano queste accise e quali potrebbero essere le ripercussioni economiche per l’Italia in relazione alla crisi in Medio Oriente. La discussione si concentra sulle implicazioni pratiche di questa misura e sulle eventuali conseguenze sul bilancio nazionale.

Cecilia Guerra deputata Pd ed economista spiega cos’è il meccanismo delle accise mobili e quali potrebbero essere le conseguenze economiche sull’Italia della situazione in Medio Oriente. Come opposizione, intanto, cosa chiedete al governo? "Di battersi per un cessate il fuoco immediato. Non si può rimanere muti e non prendere posizione contro una violazione così grave del diritto internazionale da parte di Usa e Israele. L’idea di una guerra lampo è molto improbabile, come si vede l’Iran cerca di agire su meccanismi di indebolimento economico, colpendo in modo sporadico ma continuativo altri paesi da cui noi ci approvvigioniamo. L’impegno dell’Europa è fondamentale: abbiamo bisogno di strategie comuni, di una politica comune per gli stoccaggi di gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra (Pd): "Accise mobili utili, ma solo in emergenza"

