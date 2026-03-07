Guerra in Iran prezzo della benzina | Meloni apre alle accise mobili Combattiamo le speculazioni

Il governo italiano ha annunciato che sta valutando l’adozione di accise mobili sui carburanti per contrastare le speculazioni sui prezzi della benzina, mentre il tema dei rincari di energia e alimentari rimane al centro dell’attenzione. La misura mira a intervenire direttamente sui costi dei carburanti, con l’obiettivo di limitare le oscillazioni dei prezzi sul mercato. La decisione viene comunicata in un momento di tensione sui prezzi dei beni di prima necessità.

Governo in campo contro speculazioni, rincari di energia, carburanti e generi alimentari. Combatte – assicura Giorgia Meloni in un video messaggio diffuso stasera 7 marzo 2026 – impegnandosi “per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione”. In campo la premier schiera e attiva “task force per monitorare l’andamento dei prezzi. In particolare – dice dopo una giornata in cui le opposizioni l’hanno più volte chiamata in causa – stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

