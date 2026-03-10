Il conflitto in Medio Oriente sta influenzando i mercati finanziari a livello globale. Gli analisti di Pictet hanno elaborato tre possibili scenari che riguardano l’andamento del petrolio, dell’oro e delle azioni. Questi scenari considerano diverse evoluzioni della situazione, senza tuttavia prevedere quale si verificherà. La situazione attuale continua a suscitare attenzione tra gli investitori di tutto il mondo.

Il conflitto in Medio Oriente sta già pesando sui mercati finanziari globali. Gli analisti di Pictet hanno delineato tre scenari possibili per l’andamento del petrolio, dell’oro e delle azioni. La data di riferimento è il 10 marzo 2026, momento in cui le tensioni geopolitiche minacciano di destabilizzare l’economia mondiale. Nello scenario peggiore, sebbene considerato estremamente improbabile dai tecnici, i mercati azionari potrebbero subire una discesa drastica fino al 50%. Questo crollo ipotetico rappresenterebbe un rischio sistemico enorme per gli investitori istituzionali e privati. Tuttavia, la probabilità rimane bassa secondo le valutazioni attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Medio Oriente: 3 scenari per petrolio, oro e azioni

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente: missili, petrolio e navi bloccate, tensione globaleRoma - Escalation tra Israele, Iran e potenze internazionali: raid su Teheran, tensioni nello Stretto di.

Guerra in Medio Oriente, nube tossica su Teheran dopo l’attacco ai depositi di petrolioUna nube nera di fumo e petrolio ha avvolto Teheran dopo l’esplosione dei depositi di greggio colpiti nella notte tra sabato e domenica, nel nono...

TENSIONI USA-IRAN: PETROLIO SALTA A +7 DOLLARI, RISCHIO RECESSIONE GLOBALE

Tutti gli aggiornamenti su Guerra Medio Oriente

Temi più discussi: È iniziata la terza guerra del Golfo: obiettivo il reset del Medio Oriente; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Guerra in Medio Oriente, l'intelligence italiana: Aumenta il rischio di un'escalation di terrorismo; La guerra in Medio Oriente - La giornata dell'8 marzo LIVEBLOG.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLa guerra in Medio Oriente rischia di frenare la crescita di un settore fondamentale per l’economia italiana, quello dell’export. Lo scorso anno, i volumi delle vendite dei nostri prodotti verso i ... tg24.sky.it

La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOGMinacce anche da Israele: 'Lo uccideremo'. I paesi del Golfo sotto attacco: torre in fiamme a Kuwait City, due morti in Arabia Saudita, esplosioni a Abu Dhabi e in Bahrein. Pioggia acida a Teheran dop ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | Guerra all'Iran, altri 3 bombardieri americani B-52 atterrati nella base britannica della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire. Si rafforza la presenza sull'isola, cresce il coinvolgimento di Londra #ANSA https://www.ansa.it/sit - facebook.com facebook

Guerra in Medio Oriente, giorno 7. L’attacco di #StatiUniti e #Israele all’ #Iran ha scatenato la risposta di Teheran e il blocco di fatto dello Stretto di #Hormuz, coinvolgendo l’intera regione e i mercati globali. Brent e TTF salgono mentre cresce l’incertezza sugli x.com