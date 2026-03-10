Nella notte, sono stati condotti raid su Teheran, con i pasdaran che dichiarano di voler decidere autonomamente la fine del conflitto. Continuano anche attacchi con missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano afferma che il paese continuerà a combattere finché sarà necessario. Il presidente degli Stati Uniti non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Il ministro degli Esteri iraniano: "Combatteremo fino a quando sarà necessario". Il presidente Usa Trump: "La guerra finirà presto, ma non questa settimana" Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che "determineranno la fine della guerra" in Medio Oriente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il conflitto si concluderà "presto". "Siamo noi a determinare la fine della guerra", hanno affermato in una dichiarazione, come riporta Afp. "Gli equilibri e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate; le forze americane non porranno fine alla guerra", si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid notturni su Teheran. I pasdaran: "Determineremo noi la fine della guerra". Ancora missili e droni contro gli Emirati

