Guerra in Iran l’allarme dei servizi segreti | Cresce il rischio terrorismo

I servizi segreti hanno diffuso una relazione annuale intitolata “Governare il cambiamento” in cui si evidenzia un aumento del rischio di terrorismo in Iran. Il documento analizza vari fattori di pericolo per la sicurezza nazionale e internazionale, offrendo una panoramica dettagliata sulle minacce attuali e sui principali scenari di crisi. La relazione rappresenta un quadro completo delle tensioni in atto nella regione e oltre.

È un'analisi ampia e strutturata quella contenuta nella relazione annuale dell'intelligence, presentata con il titolo "Governare il cambiamento", che passa in rassegna i principali fattori di rischio per la sicurezza nazionale e internazionale. Il documento, redatto prima dell'attacco di Usa e Israele contro l'Iran, dedica ampio spazio ai teatri di crisi globali, alla minaccia terroristica, al ruolo della Federazione russa, fino all'uso dell' intelligenza artificiale da parte di gruppi estremisti e alle dinamiche dell' eversione interna. L'analisi individua scenari in evoluzione nel breve e medio periodo, mettendo in evidenza come l'interconnessione tra crisi regionali e tensioni geopolitiche possa amplificare i rischi anche per l'Europa e per l'Italia.

