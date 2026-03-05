Guerra in Iran affondata una nave iraniana Parte l' offensiva di terra dei curdi missile verso la Turchia intercettato dalla Nato

Una nave iraniana è stata affondata in un'operazione ancora non chiarita. I curdi hanno annunciato l'inizio di un'offensiva terrestre, mentre la Nato ha intercettato un missile diretto verso la Turchia. Al largo dello Sri Lanka un sottomarino statunitense ha causato la morte di almeno 87 marinai. Le difese Nato sono intervenute per proteggere i cieli di Ankara.