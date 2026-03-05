Guerra in Iran affondata una nave iraniana Parte l' offensiva di terra dei curdi missile verso la Turchia intercettato dalla Nato
Una nave iraniana è stata affondata in un'operazione ancora non chiarita. I curdi hanno annunciato l'inizio di un'offensiva terrestre, mentre la Nato ha intercettato un missile diretto verso la Turchia. Al largo dello Sri Lanka un sottomarino statunitense ha causato la morte di almeno 87 marinai. Le difese Nato sono intervenute per proteggere i cieli di Ankara.
Cinque giorni. «E abbiamo solo cominciato a combattere». Con una divisione dei compiti e dei cieli. Le forze del generale Dan Caine stanno operando nel sud dell’Iran perché lì sono concentrati i lanciamissili che sparano contro le basi statunitensi e sono gli americani a occuparsi di smantellare la Marina dei Pasdaran, ieri una nave è stata affondata da un sottomarino al largo dello Sri Lanka, 87 marinai uccisi, l’equipaggio era di 180 persone, le ricerche sono ancora in corso, 30 per ora i recuperati in mare. Gli israeliani sorvolano le aree a Ovest del Paese per fermare il fuoco verso lo Stato ebraico ed eseguono i raid sopra Teheran: colpiscono gli obiettivi legati all’apparato di repressione del regime, distruggono i simboli del potere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Quattro semplici parole - “No a la guerra” - diventate rapidamente uno slogan contro le operazioni di Stati Uniti e Israele in Iran. Come accaduto altre volte negli scorsi mesi, è Pedro Sánchez l’unico leader europeo che prova a tener testa a Donald Trump. Il pr facebook
Pantofolai-guerrafondai a gogò in Tv, il lato grottesco della guerra. Che pena, oltre l’angoscia. #Iran x.com