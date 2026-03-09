Guerra in Iran missile sulla Turchia intercettato dalle difese NATO

Nella notte, il Medio Oriente è stato scosso da esplosioni e sirene in diverse città. Un missile lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle difese NATO, mentre le popolazioni si sono svegliate nel caos, con le famiglie che cercano riparo. La situazione resta tesa e imprevista nella regione.

Nella notte il Medio Oriente è tornato a tremare. Rumori di esplosioni, sirene, città che si svegliano di colpo e famiglie che corrono a cercare riparo. Tra l'8 e il 9 marzo l'escalation tra Iran, Israele e gli attori regionali si è fatta più dura: attacchi incrociati, droni, raid e avvisi di sicurezza. Ma a far discutere, oltre al fronte militare, è anche il fronte politico: a Teheran circola una voce che tocca il vertice stesso del potere. Uno degli episodi più gravi arriva dal Bahrein: un attacco con drone attribuito all'Iran ha colpito la città di Sitra causando 32 feriti tra i civili. L'Iran attacca nuovamente: altro missile intercettato sopra la Turchia. Nato in allarmeLe difese della Nato hanno distrutto sopra la Turchia un missile balistico lanciato dall'Iran nell'est del Mar Mediterraneo. Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato