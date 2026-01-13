Iran tra proteste e tensione internazionale | rivedi la diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini

In questa analisi, approfondiamo la situazione attuale in Iran, caratterizzata da proteste e tensioni internazionali. Attraverso la discussione tra Peter Gomez, direttore di Fattoquotidiano.it, e Gianni Rosini, giornalista, offriamo un quadro chiaro e puntuale degli eventi più recenti. La diretta, riservata agli abbonati, fornisce elementi di approfondimento utili a comprendere le dinamiche politiche e sociali di un paese al centro dell’attenzione globale.

Iran tra proteste e tensione internazionale. Ne hanno parlato il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista Gianni Rosini in una diretta Youtube riservata agli abbonati al canale del Fatto Quotidiano

