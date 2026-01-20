Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Iran attraverso la diretta con Peter Gomez e Farian Sabahi, docente italo-iraniana dell’Università dell’Insubria. L’evento, disponibile in esclusiva per gli abbonati sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, offre un’analisi approfondita degli sviluppi attuali nel paese. Rivedi la conversazione per comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali in atto in Iran.

Iran, cosa succede ora? Rivedi la diretta con Peter Gomez e la docente italo-iraniana dell’Università dell’Insubria Farian Sabahi andata in onda in anteprima per gli abbonati al canale Youtube del Fatto Quotidiano. Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Trump: "Sulla Groenlandia i leader Ue non faranno molta resistenza". Von der Leyen: "Nuovi dazi sono errore, nostra risposta sarà ferma" Il presidente torna a difendere la centralità del controllo Usa sull'isola artica. E pubblica un messaggio di ringraziamenti di Rutte Le Figaro: “Jacques Moretti non era più gestore del Constellation”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, cosa succede ora? Rivedi la diretta con Peter Gomez e Farian Sabahi

Iran tra proteste e tensione internazionale: rivedi la diretta con Peter Gomez e Gianni RosiniIn questa analisi, approfondiamo la situazione attuale in Iran, caratterizzata da proteste e tensioni internazionali.

Leggi anche: Ucraina, dai piani di pace alla guerra ibrida: rivedi la diretta con Peter Gomez e Fabio Mini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Proteste in Iran, all’ombra di Trump; Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; E' l'inferno in terra. Le testimonianze crude dall'Iran e la paura di chi vive sotto le torri.

Iran, cosa succede ora? Trattative con gli Usa e riserve d'oro verso Mosca «come prima della caduta di Assad in Siria» - Tra Iran e Stati Uniti i canali di comunicazione sono aperti. Il primo a rivelarlo è stato lo stesso Donald Trump, che a bordo dell’Air Force One aveva detto che «i ... ilmattino.it

Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

Mentre i leader stanno per ritrovarsi a Davos, il presidente americano ha condiviso su Truth un messaggio inviatogli dal suo omologo francese. "Amico mio, siamo totalmente d'accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai face - facebook.com facebook

Cosa vi avevo detto Le impiccagioni in #Iran continuano, non si erano mai fermate. Come stiamo documentando, la Repubblica islamica non ha mai sospeso le esecuzioni capitali, come invece erroneamente è stato diffuso in Rete in queste ore. Il dittatore di x.com