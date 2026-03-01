Perché Netanyahu è convinto che quella contro l' Iran sia la guerra che chiude l’era delle guerre

Il premier israeliano afferma che la guerra contro l’Iran rappresenta un’occasione per cambiare la regione e si dice convinto che questa battaglia possa segnare la fine di un’epoca di conflitti. Secondo lui, ci sono possibilità di mutare gli equilibri e di chiudere un ciclo di tensioni che dura da anni. Questa convinzione guida le sue dichiarazioni pubbliche e le strategie politiche.

Il discorso in parlamento era stato breve, insolito per il primo ministro che tiene nell’ufficio a Gerusalemme i sei volumi di «La Storia della Seconda Guerra Mondiale» e da appassionato ammiratore di Winston Churchill ne studia l’oratoria. Poche frasi, nonostante gli assalti dell’opposizione, un appello alla coesione nazionale — «dobbiamo serrare i ranghi» — e il riferimento conclusivo alla festa di Purim: dal tramonto di domani celebra in maschera la regina Ester per aver sventato il piano del persiano Aman che voleva sterminare il popolo ebraico. «Alla vigilia di queste cerimonie dobbiamo essere uniti e, se Dio vuole, garantiremo l’eternità di Israele». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

