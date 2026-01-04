La nuova legge della classifica | non conta che una canzone sia amata ma che sia stata lasciata scorrere
La recente normativa sulla classifica musicale ha rivoluzionato il modo di valutare le canzoni: ora non basta che siano apprezzate, ma è importante che siano ascoltate senza interruzioni. Questa trasformazione ha portato a un nuovo rapporto tra musica e competizione, dove i concetti di successo e ascolto si sono fusi, rendendo difficile distinguerli. Un cambiamento che riflette le nuove dinamiche del consumo musicale e il ruolo delle classifiche nella percezione del successo.
A un certo punto i concetti di “musica” e di “classifica”, ovvero di “competizione” – apparentemente estranei l’un l’altro – sono diventati così strettamente connessi da sovrapporsi e divenire indistinguibili. Cosa li ha avvinti in questo abbraccio? Il business, l’industrializzazione, il commercio e il consumo sono divenuti essenza del discorso, surclassando il valore, la qualità, l’estetica. E la musica si è abituata a essere messa in classifica, sia pure con il corredo di variabili condizioni imposte dal cambiamento dei modi di quel consumo. Perché la classifica dev’essere per definizione un terminale amorfo, un effetto e non una causa, una spugna che assorbe la linfa del tempo, di ogni tempo diverso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Non esiste una cucina italiana (ma bene che sia stata premiata)
Leggi anche: “Lasciare il club della mia infanzia è stata dura, ma penso che sia io che Pep Guardiola sapevamo che era il momento giusto e la cosa giusta da fare” James McAtee si apre sulla sua uscita dal Manchester City
Serie A e la legge del 31 dicembre: essere primi a Natale conta davvero?.
Opuscoli sul paganesimo e articoli Lgbt: la nuova legge russa che punisce chi cerca online «materiali estremisti» (e la Duma, per una volta, si ribella) - L’ultima ricerca proibita è quella della canzone ucraina Non mi si venga a dire che siamo due popoli fratelli. corriere.it
Colombia: la nuova legge rende obbligatoria l’educazione al rispetto e alla tutela degli animali in tutte le scuole - facebook.com facebook
#R101FuoriOndaNews: in Francia una nuova legge colpisce i passeggeri maleducati con multe fino a 20mila euro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.